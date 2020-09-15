محافظ عراقي يستدعيه القضاء بسبب هدر المليارات

2020/09/15 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

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