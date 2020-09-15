2020/09/15 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت وزارة التربية بوجود نية لاعتماد دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي مراعاة لوضع الطلبة غير الممتحنين والراسبين وتأثير جائحة كورونا في العملية التربوية.وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي في تصريح صحفي، ان "الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اية مؤشرات تبين وجود تسريب لاسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع الاحيائي".واكد ان "الوزارة تعمل على متابعة الامتحانات ميدانيا منذ انطلاقها وحتى الان من خلال اللجنة الدائمة للامتحانات".من جانبه، اشار معاون مدير التقويم والامتحانات بوزارة التربية نعمة حربي الى ان "المديرية تنفذ جولات مكثفة على المراكز الامتحانية يوميا، وهناك تنسيق عال مع مدراء المراكز الامتحانية لمتابعة تنظيم عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية وتدقيقها واكمالها بشفافية ودقة عالية".بدوره، بين مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي ان "المديرية تعمل على متابعة المراكز الامتحانية من الساعة الخامسة صباحا لغاية اكمال الطلبة للامتحان المقرر وارسال الدفاتر الامتحانية الى مركز الفحص"، مؤكدا ان "الامتحانات تسير بانسيابية عالية وترتيب كبير، بشكل افضل من الاعوام الماضية".وكشف عن "رصد حالات للغش بين الطلبة داخل المراكز الامتحانية، اتخذت الاجراءات القانونية بشأنها باعتبارهم راسبين للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020 "، منوها بوجود نية لاقامة دور ثالث مراعاة لوضع الطلبة الحالي في ظل جائحة كورونا في البلد".عمار المسعودي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: دور ثالث للسادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: دور ثالث للسادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).