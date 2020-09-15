أردنية تطلب الطلاق بعد إصرار زوجها على تسمية توأمها بـ 'عبسي' و'نامق'

2020/09/15 | 08:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من مسلسل الكارتون عدنان ولينا

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مثيرا للدهشة عن سيدة أردنية طلبت الطلاق من زوجها بسبب اصرار الاخير على تسمية مولوديهما التوأم الجديدين بـ "عبسي" ونامق" وهما احدى الشخصيات الرئيسة بمسلسل الاطفال الكرتوني المدبلج "عدنان ولينا".

وأفاد عدد من رواد تلك المواقع في الاردن، ان الزوجة اصرت على الطلاق من زوجها بعد خلاف دار بينهما على خلفية اصرار الزوج على تسمية المولدين باسماء الشخصيتين الكرتونيتين "عبسي ونامق"، حيث لاقى خبر الخلاف بين الزوجين على تسمية المولودين التوأم ردود فعل ساخرة انتقدت غالبيتها اصرار الزوج على اسمي "عبسي ونامق"، وايدت غالبية الاراء قرار الزوجة بطلب الطلاق.

كما عبروا عن تعاطفهم مع الزوجة مرجعين اسباب تعاطفهم الى انه من غير المعقول ان تتحمل الزوجة مشقة الحمل لمدة تسعة اشهر ومن بعدها يتم اجبارها على الاقتناع بفكرة اطلاق اسماء كرتونة على الاطفال.

ورجع بعض الاشخاص ان هذه القصة غير واقعية من الاساس اذ انه من غير الممكن يقوم رجل باختيار تلك الاسماء لابناءه، اذ غردت احدى الحسابات عبر موقع "تويتر" قائلة "اكيد الموضوع مزح كيف الاحوال يوافقون مستحيل.



بس تعالوا متأكدين ان الأب هذا فعلا تزوج وجاب عيال احسه بعده طفل لم يبلغ الحلم".



جدير بالذكر ان مسلسل الاطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" والذي عرض على الشاشات من ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عدة عبر الكثير من القنوات العربية.

ر.إ

بعد إصرار زوجها على تسمية توأمها ب"عبسي" و"نامق"..



سيدة أردنية تطلب الطلاق

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