2020/09/15 | 08:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن منح سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على مصرفنا يتم منحهم سلفة ٢٥ مليون دينار “.

وأضاف البيان أن “التقديم على السلفة الكتروني واستلامها بمدة قياسية قد تصل الى اقل من أسبوع”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).