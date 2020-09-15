استقدام محافظ كركوك وأوامر قبض لــ 23 موظفاً بقضية المدارس الجاهزة

2020/09/15 | 09:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة،

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