2020/09/15 | 09:01 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دولة القانون : التعيينات الخاصة توسعت في التحاصص
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون : التعيينات الخاصة توسعت في التحاصص ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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