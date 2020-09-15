2020/09/15 | 09:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أسبوع واحد ربما كل ما تبقى من الايام الحارة بعد رحلة طويلة من الاجواء الساخنة والمرهقة خلال الصيف، حيث تقترب كتلة باردة من الشمال لتزيح الكتلة الحارة نهائيًا وتحل محلها.

وإلى ذلك الحين، يقول المتنبئ الجوي واثق السلامي، في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “الأجواء الصيفية تستمر في اغلب مناطق العراق مع حرارة اعلى من المعدل العام ولاتغيير”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع ان تشهد محافظة ميسان والبصرة كذلك اجواء حارة ورطبة نتيجة لسكون الرياح وتحولها الى الاتجاه الجنوبي الشرقي بينما يستمر تأثير رياح شمالية غربية على باقي المناطق مع نشاط بسرعة تتراوح بين (20-40) كم في الساعة”.

وبين أن “درجات الحرارة مرتفعة وتسجل في الشمال من 38-44 وفي الوسط والجنوب من 43-46”.

وأكد السلامي أنه “بعد صيف حار ولاهب واجواء مرهقة تعرض لها العراق طيلة هذا الشهر بدأت ملامح الانفراج تقترب رويدا رويدا ومؤشرات انتهاء الاجواء الحارة بدأت تلمح لها نماذج الطقس المختلفة”.

وبحسب السلامي فإن نماذج الطقس، تشير الى “اندفاع موجة شبه قطبية باردة قادمة من الشمال ترافق منخفض بارد وتسبب تراجع الكتلة الحارة وانحسارها بعيدا لتحل محلها وتتزامن مع موعد الإنقلاب الخريفي يوم 21 ايلول او بعده بأيام قليلة”.

وأضاف أن “درجات الحرارة المتوقع ان تسجلها مدن العراق الوسطى والجنوبية ستكون من 40 فما دون ومدن الشمال اقل من ذلك بعدة درجات وبرودة محسوسة خلال ساعات الليل المتأخرة واوقات الصباح الاولى لتنتهي حلقات المسلسل الصيفي العراقي بنهاية مبشرة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموعد يقترب رويدًا.. الكتلة الحارة فوق العراق موعودة بـ”انتقام وشيك” على يد عامل قادم من الشمال) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموعد يقترب رويدًا.. الكتلة الحارة فوق العراق موعودة بـ”انتقام وشيك” على يد عامل قادم من الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).