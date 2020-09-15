جولة تراخيص لاستثمار الحقول النفطية المشتركة

2020/09/15 | 09:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت لجنة الطاقة النيابية عزم وزارة النفط اجراء جولة تراخيص لاستثمار الحقول المشتركة مع كل من دولتي الكويت وايران خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، صادق السليطي ،إن "اللجنة حثت الوزارة بضرورة المضي بجولة تراخيص لاستثمار الحقول المشتركة مع البلدين الجارين"، وفقاً لصحيفة "الصباح" الرسمية.

واضاف: "التأخر في استثمار الحقول قد يضيع الكثير من الخزين لصالح دول الجوار"، مؤكداً ان "الدولتين قامتا في وقت سابق باستثمار تلك الحقول من خلال شركات استخدمت احدث الطرق التكنولوجية".

وبين أن "جولة التراخيص كان يجب ان تمضي خلال الاعوام الماضية، وجرى التأكيد على أهمية الاسراع بانطلاقها في الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارة، وأن يكون هنالك حوار جدي وفني وسيادي بين العراق والكويت وايران لحفظ حقوق جميع الدول".

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