عريس “ديانا كرزون” ينفي القاء القبض عليه يوم الزفاف

2020/09/15 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشر الإعلامي معاذ العمري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل القبض عليه من قبل قوات الأمن فى الأردن عقب حفل زفافة اليوم على الفنانة ديانا كرزون. وقال معاذ : “إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الإعداد، وتم الكشف من رجال الأمن […]

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