نائب عن ديالى : تشكيل افواج تكتيكية في ديالى..امر سلبي يؤثر على امنها الداخلي

2020/09/15 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عبر عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري عن رفضه لخطوة وزارة الداخلية بتشكيل افواج تكتيكية في المحافظة.وقال في بيان صحفي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان هذه الخطوة ان تم تنفيذها لن تخدم الواقع الامني في المحافظة خاصة وان الوزارة ستقوم بسحب عدد كبير من منتسبي مراكز الشرطة لهذه الافواج.واضاف ان هذه الخطوة غير صحيحة وستؤثر بشكل واضح على عمل مراكز الشرطة .وطالب الوزارة بتجميد او الغاء هذا القرار والابتعاد عن اي خطوة تؤثر سلبيا على اوضاع المحافظة واستقرارها النسبي./انتهى3

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