امانة بغداد: حملات الوعي البلدي تشمل جميع مناطق العاصمة

2020/09/15 | 09:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد عن شمول جميع مناطق العاصمة بغداد بحملات الوعي البلدي التي تنفذها يومياً من خلال شعب الاعلام والوعي البلدي ضمن دوائرها المختلفة سيما البلدية المنتشرة في عموم العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان ان “ملاكاتها المذكورة قامت بحملات صباحية ومسائية هدفها رفع الوعي البلدي لدى المواطنين من خلال حثهم على الالتزام بأوقات وامكنة رمي النفايات”.

وأضافت أن “الملاكات قامت ايضاً بشرح كيفية الحفاظ على الصحة العامة عبر الندوات والفولدرات التوعوية والارشادية والزيارات التي تجريها الى المدارس والاسواق وغيرها من الفعاليات الاخرى المختلفة”.

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