الرافدين يعلن منح سلفة 25 مليون للموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف

2020/09/15 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن منح سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف يتم منحهم سلفة 25 مليون دينار "، مشيراً إلى أن"التقديم على السلفة الكترونياً ،وتسلمها بمدة قياسية قد تصل إلى أقل من أسبوع".

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