بعد الإشادة بـ

2020/09/15 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غضون شهرين، شهدت الأزمة الليبية انفراجة، وتلاشى خطر المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا، وتحول حديث مسؤول تركي من "تخلف مصر خمسين عاما على أقل تقدير" بسبب الانقلاب الذي قام به الجيش، كما قال في مقالته، إلى "الجيش المصري جيش عظيم، ونحن نحترمه كثيرا، لأنه جيش أشقائنا" كما قال في مقابلة أجراها، السبت الماضي.

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