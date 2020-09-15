2020/09/15 | 09:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن قائد قوات حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الصادق"، في محافظة البصرة. وقال البدران، في تصريحات صحفية، تابعها "ناس"، (15 أيلول 2020)، إن "المناطق المستهدفة هي استكمال مناطق قضاء ابي الخصيب (المطيحة) ومنطقة الرميلة في قضاء الزبير".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض خلال عملية (الوعد الصادق) على عدد من المطلوبين والمتهمين بقضايا مختلفة منها مخدرات وسطو مسلح ومشاجرات عشائرية وغيرها من التهم".

واعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، القاء القبض على 33 مطلوبا بقضايا قانونية مختلفة، ضمن عمليات "الوعد الصادق" بصفحتها الرابعة في البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، إن "القوات الأمنية في محافظة البصرة وخلال الصفحة الرابعة من عملية" الوعد الصادق" وضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من القاء القبض على ٣٣ مطلوباً بقضايا قانونية مختلفة، واثنين من الجنسية الآسيوية مخالفين للإقامة".

وتابع، "كما عثرت القوات الأمنية على كدس عتاد في منطقة المحياة، و٣ رمانات قاذفة عيار ٤٠ ملم ضد الدروع، و٥ رمانات قاذفة عيار ٤٠ ملم ضد الأشخاص، و٨ حشوات دافعة لرمانة القاذفة عيار ٤٠ملم، ورمانتين دفاعية وقاعدة أحادية عيار ١٢/٧ ملم وشريط أحادية عيار ١٢/٧ ملم سعة ٦٠ أطلاقة مملوءة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة والملقى القبض عليهم وتسليمهم الى الجهات المختصة".

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