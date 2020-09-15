روزنامة الأسبوع تَوَابِيتُ المُتْحَف! - كمال الجزولي

2020/09/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينالرِّسالة التَّالية التي أعيدُ نشرَها، هنا، لأهميَّتها الاستثنائيَّة، كان بعث بها إلى الرُّوزنامة الأستاذ عبد الحميد عبد الفتَّاح، الإذاعي السَّابق براديو أم درمان، وأحد أبرز الإعلاميِّين المشاركين في ثورة أكتوبر 1964م، كما وأنه، بالمناسبة، هو مَن أطلق بصوته نداء «ليلة المتاريس» يستنفر الجَّماهير كي تهبَّ لحماية ثورتها، في مواجهة الجَّنرالات الذين كانوا يتربَّصون للانقلاب عليها! أمَّا ف ......





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