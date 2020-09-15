كان يعلم - عديد نصار

2020/09/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار "كان يعلم"، هو الوسْمُ الذي ذُيلت به الدعوات الى تظاهرة يوم السبت 12/9 باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا ردّاً على تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون التي حاول بها تبرئة نفسه من المسؤولية عن تفجير مرفأ بيروت وبالتالي عن الدمار الكبير الذي حلَّ بالمرفأ وبالعاصمة بيروت كما عن سقوط المئات من المواطنين بين قتيل وجريح وتشريد مئات الآلاف منهم.نعم، كان يعلم، ولكنه لم يقمْ بأيِّ إجراء استباقي يمنع الكارثة، ......





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