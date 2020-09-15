قائد عمليات البصرة يعلن النتائج الأولية للصفحة الخامسة من ’’الوعد الصادق’’

2020/09/15 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

كشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، (15 أيلول 2020)، عن النتائج الأولية للصفحة الخامسة من عمليات ’’الوعد الصادق’’.

واعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، صباح اليوم، إنطلاق الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق.

وذكرت العمليات في بيان ان "النتائج الأولى جاء بإلقاء القبض على ٣٨ مطلوب للقضاء، حسب مذكرات إلقاء القبض من ضمن هؤلاء المطلوبين (عدد ٩ بنغلادش بدون إقامة)".

واضاف البيان "كما تمت مصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية، والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة ومازالت العمليات مستمرة".

واعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الأحد (13 أيلول 2020)، نجاح الصفحة الرابعة من عملية ’’الوعد الصادق’’، التي تسعى القوات الأمنية من خلالها لحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة المطلوبين للقضاء.وقال مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عمليات اليوم كانت موفقة والنتائج إيجابية وقواتنا الأمنية حققت اهدافها بالشكل المطلوب ضمن قاطع المسؤولية"، مبينا أن "عمليات اليوم تركزت في مناطق الجنوب والغرب وشمال البصرة".واضاف أن "القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من اعتقال 49 مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض ضمن عمليات الوعد الصادق لهذا اليوم، فضلا عن تمكنها من مصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق الزبير وسفوان وشمال البصرة".وتابع، أن "العملية أكدنا فيها على أوامرنا السابقة بترك قطعة سلاح واحدة في كل بيت من النوع الخفيف"، مشيرا إلى أن "القطعات المشاركة في عملية الوعد الصادق كانت على مستوى عال من المهنية في تأدية واجباتها الأمنية والإنسانية والأخلاقية".واوضح أنه "تمكنا خلال عمليات الوعد الصادق من فرض هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وقطعنا شوط كبير في إنهاء وحل النزاعات العشائرية".

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