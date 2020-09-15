وفاة القاص البصري باسم شريف اثر إصابته بكورونا

2020/09/15 | 09:38 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة عن وفاة القاص باسم شريف فجر اليوم الثلاثاء بعد إصابته بفايروس كورونا .والراحل باسم شريف عضو اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة " ومدير البيوت الثقافية في الاتحاد وله عدد من الإصدارات ألادبية في مجال السرد والقصة ./انتهى

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