انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات

2020/09/15 | 09:38 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف " إنطلاق الصفحة الخامسة من عمليات / الوعد الصادق / .وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " ان النتائج الأولى اسفرت عن إلقاء القبض على ٣٨ مطلوبا للقضاء حسب مذكرات إلقاء القبض بضمنهم ٩ بنغلادشيين بدون إقامة .واضاف البيان انه تم " مصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية ، والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة "مؤكدا مازالت العمليات مستمرة للبحث عن مطلوبين وعن السلاح غير المرخص ./انتهى

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