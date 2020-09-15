توجه نيابي حكومي لزيادة رواتب الحماية الاجتماعية

2020/09/15 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

من المؤمل ان يعقد الاسبوع المقبل “اجتماع مشترك” بين وزارتي العمل والتخطيط مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لوضع “رؤية جديدة” لخط الفقر، بالمقابل، يتجه البرلمان نحو زيادة رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس اللجنة النيابية، رعد الدهلكي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاجتماع المشترك يأتي للوقوف على واقع خط الفقر وترجمته حسب الحاجة الحقيقية وواقع الحال، لكي لايظلم من يحتاج معونة الرعاية الاجتماعية في حين يقطع الطريق امام مستغلي هذه النافذة”.

وأضاف الدهلكي، ان “اللجنة متابعة لهذه الموضوع وفي الايام القليلة المقبلة ستصدر استمارة لخط الفقر تنصف حق المستحقين” مبينا ان “ادراج المستحقين لراتب الرعاية الاجتماعية مستمر على وجبات والعدد في تزايد”.

من جانبه، ذكر نائب رئيس اللجنة حسين عرب ان “اللجنة قدمت مقترحا بزيادة رواتب الحماية الاجتماعية في الفترة المقبلة وهناك دعم حقيقي لرفع مستوى خط الفقر”.

وكشف “مناقشة استمارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخط الفقر التي تعدها الوزارة بشان الحالة المعيشية للمشتركين في الرعاية الاجتماعية وبحضور مدير عام في وزارة التخطيط”.

واوضح عرب ان”بعض فقرات الاستمارة فيها اجحاف بحق المواطن الفقير، منها فقرة امتلاك المواطن للاجهزة الكهربائية مثل (السبلت اوالتلفزيون اوالثلاجة ) في التعليمات القديمة يعتبر فوق خط الفقر لذلك يحجب عنه راتب الرعاية الاجتماعية”.

وتابع، ان “الايام المقبلة ستشهد التعديل على فقرات استمارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في احتساب الية خط الفقر وسيعتمد على مضامين اخرى كالايجار والمعيشة وليس على الموجودات من الاجهزة الكهربائية التي هي حق كل المواطنين في اقتنائها”.



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