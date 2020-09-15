التربية تنوي إجراء دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي

2020/09/15 | 09:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أفادت وزارة التربية، الثلاثاء، بوجود نية لاعتماد دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي مراعاة لوضع الطلبة غير الممتحنين والراسبين وتأثير جائحة كورونا في العملية التربوية، بينما نفت تسريب اسئلة مادة الرياضيات للفرع الاحيائي.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اية مؤشرات تبين وجود تسريب لاسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع الاحيائي”.

واكد العزاوي، ان “الوزارة تعمل على متابعة الامتحانات ميدانيا منذ انطلاقها وحتى الان من خلال اللجنة الدائمة للامتحانات”.

من جانبه، اشار معاون مدير التقويم والامتحانات بوزارة التربية نعمة حربي الى ان “المديرية تنفذ جولات مكثفة على المراكز الامتحانية يوميا، وهناك تنسيق عال مع مدراء المراكز الامتحانية لمتابعة تنظيم عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية وتدقيقها واكمالها بشفافية ودقة عالية”.



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