2020/09/15 | 09:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة- واع

أكدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 38 مطلوباً ومصادرة أسلحة ضمن عمليات الوعد الصادق.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"النتائج الأولية للمرحلة الخامسة لعمليات الوعد الصادق تضمنت إلقاء القبض على 38 مطلوباً للقضاء ،من ضمنهم تسعة بنغلادشيين من دون إقامة".

وأضاف أن"العمليات أسفرت حتى الآن عن مصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة"، مشيراً إلى أن"العمليات لا تزال مستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: القبض على 38 مطلوباً ومصادرة أسلحة ضمن عمليات الوعد الصادق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: القبض على 38 مطلوباً ومصادرة أسلحة ضمن عمليات الوعد الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).