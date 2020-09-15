من تصميم المهندسة زها حديد.. حريق كبير داخل مجمع تجاري وسط بيروت

2020/09/15 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع، صباح الاثنين، حريق كبير داخل احدى المجمعات التجارية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، من دون أن تعرف الأسباب

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