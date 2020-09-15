2020/09/15 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

3 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، عن نتائج المرحلة الخامسة من عملية "الوعد الصادق" في المحافظة، حيث تم القبض على 38 مطلوبا ومصادرة أسلحة متنوعة.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 15 أيلول 2020، إن"النتائج الأولية للمرحلة الخامسة لعمليات الوعد الصادق تضمنت إلقاء القبض على 38 مطلوبا للقضاء ،من ضمنهم تسعة بنغلادشيين من دون إقامة".

وأضاف أن "العمليات أسفرت حتى الآن عن مصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة"، مبينا أن"العمليات لا تزال مستمرة".

وانطلقت في وقت سابق اليوم، المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة، حيث أفاد قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف لفتة البدران، بان "عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الخامسة انطلقت صباح اليوم ضمن المحور الجنوبي بقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب ومنطقة الرميلة بقضاء الزبير".

وأوضح البدران أن"العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال 18مطلوبا في قضايا مختلفة منها المخدرات، ومنها السطو المسلح والمشاجرات العشائرية وغيرها من التهم".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة للتفتيش عن السلاح والبحث عن مطلوبين.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج المرحلة الخامسة لعمليات 'الوعد الصادق' في البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج المرحلة الخامسة لعمليات 'الوعد الصادق' في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).