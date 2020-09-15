دوري ابطال آسيا..الشرطة يكرم لاعبيه رغم الخسارة وشهد يوضح ما تبقى من فرص

2020/09/15 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال المدير الفني لفريق الشرطة عبد الغني شهد، مساء الاثنين، أن فرصة الفريق في بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا ما زالت مواتية، مبديا رضاه عما قدمه لاعبوه أمام أهلي جدة السعودي بالرغم من الخسارة .

وبين شهد في تصريحات صحفية، عقب المباراة، تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي": إن"الفريق قدم مباراة تكتيكية على مستوى عال، بالرغم من جودة المنافس"، مشيرا الى أن"طرد علاء مهاوي وضع الفريق في مواجهات خططية وبدنية جديدة".

وتابع شهد أن" الفرصة لا تزال مواتية للتأهل إلى الدور المقبل من المنافسة الآسيوية" مشيراً إلى أن" الفريق سيكون له كلمة أخرى في مباراة الخميس المقبل أمام استقلال طهران".

وواصل شهد أن"جدول المباريات لا يشكل عبئاً كبيراً على اللاعبين لأسباب كثيرة، أهمها صغر سن اللاعبين، فضلا عن مهارة الجهازين الطبي واللياقي في موضوع الاستشفاء " لافتا إلى أن"الاطمئنان الفني ارتفع كثيراً لدى الجهاز الفني ،لاسيما أن اللاعبين خاضوا أول مباراة رسمية بعد 6 أشهر من الغياب بسبب جائحة كورونا".

من جانبها قررت ادارة نادي الشرطة تكريم الفريق نظرا للمستوى الفني واللعب الرجولي الذي تمتعوا به.

ويدين الفريق السعودي بالفضل في انتصاره الصعب للاعبه الألماني ماركو مارين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق الأهلي انتصاره الثالث على التوالي، وعزز صدارته لقائمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، لكن تم حذف ثلاث نقاط بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى الدوحة بسبب جائحة كورونا.

بينما يشغل فريقا استقلال طهران والشرطة المركزين الثاني والثالث على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

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