بالصور.. انقلاب عجلة بشكل ’’غريب’’ أمام دور سكنية وسط بغداد

2020/09/15 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهد احد الشوارع الفرعية، في العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، انقلاب عجلة بصورة غريبة.

واستغرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انقلاب العجلة، داخل شارع فرعي، مشيرين الى أن السبب الرئيس وراء انقلاب العجلة غير معروف حتى الان، فيما أكدوا أن سائق العجلة لم يصب بأي أذى.

وحصلت (بغداد اليوم)، على عدد من الصور، تظهر العجلة، ووجود عناصر الامن بالقرب منها، بعد اتصال الأهالي بهم لإنقاذ سائقها، وإعادة الحركة الطبيعية الى شارعهم.

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