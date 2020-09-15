اصابة مسؤول إيراني كبير بفيروس كورونا

2020/09/15 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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افادت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الثلاثاء، بإصابة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، علي نيكزاد، بفيروس كورونا.





ونقلت وكالة انباء فارس في خبر لها، ان "التحليلات المرضية التي اجريت للنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي تؤكد أصابته بفيروس كورونا المستجد"، مبينا ان "النائب يخضع حاليا للحجر الصحي المنزلي، وحالته الصحية مستقرة".





يذكر ان النائب علي نيكزاد، هو العضو الرابع والعشرين بالبرلمان الإيراني، الذي يصاب بفيروس كوفيد- 19.





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