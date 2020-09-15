اطلاق حملة لتلقيح التلاميذ الجدد ضد الأمراض المعدية

2020/09/15 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الثلاثاء، عن اطلاق اكبر حملة لتلقيح التلاميذ الجدد في المراكز الصحية، داعية الاهالي الى الالتزام بالجدول التلقيحي لابنائهم لاكسابهم المناعة من الامراض المعدية.

وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “مئات الفرق في المراكز الصحية باشرت اوسع حملة لتلقيح الاطفال وتحصينهم من الامراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة”، داعيا “الاهالي الى الالتزام بالجدول التلقيحي لاطفالهم لاكسابهم المناعة خصوصا في ظل جائحة كورونا”.

واضاف ان “الفرق الصحية نفذت خطتها بفحص التلاميذ الجدد المسجلين في المدارس الابتدائية ورياض الاطفال استعدادا للعام الدراسي الجديد”، مبينا ان “الفحوصات شملت الحالة الصحية والنفسية والتغذوية لاكتشاف الأمراض مبكرا وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة في المراكز او احالتها الى المستشفيات العامة”.

ولفت الساعدي الى “استمرار الملاكات الصحية بمتابعة المراكز الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي من ناحية ارتداء الكمامات وقياس حرارة الطلبة والمدرسين للحد من انتشار كورونا، والحث على التوعية ومتابعة الاجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد منعا من انتشار الجائحة”.



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