سلف جديدة إلى الموظفين بـ20 ألف دولار.. الرافدين يكشف التفاصيل

2020/09/15 | 10:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن منح سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن”الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف يتم منحهم سلفة 25 مليون دينار “، مشيراً إلى أن”التقديم على السلفة الكترونياً ،وتسلمها بمدة قياسية قد تصل إلى أقل من أسبوع”.

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