الرافدين يعلن عن منح سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف

2020/09/15 | 10:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن منح سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد .وذكر بيان للمصرف تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه؛ ان "الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على مصرفنا يتم منحهم سلفة ٢٥ مليون دينار".واشار الى ان "التقديم على السلفة الكتروني واستلامها بمدة قياسية قد تصل الى اقل من اسبوع".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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