يوتيوب يستعد لإطلاق فيديوهات صغيرة لمنافسة تطبيق TikTok

2020/09/15 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..يستعد يوتيوب لإطلاق فيديوهات صغيرة تبدو مثل TikTok، والتى لن تتجاوز مدتها 15 ثانية وتم تصويرها على الهواتف المحمولة، وسيتمكن المستخدمون من تجميع عدة مقاطع فيديو معًا وتسجيلها مع الموسيقى وضبط سرعة الفيديو، وسيكون هناك أيضًا مؤقت وعد تنازلى حتى يتمكنوا من التسجيل بدون استخدام اليدين، وسيُطلق يوتيوب إصدارًا تجريبيًا مبكرًا من […]

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