استحداث أكثر من 300 درجة وظيفية لوزارة النفط.. والمزيد من الدرجات قادمة

2020/09/15 | 10:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وافقت وزارة المالية على استحداث 301 درجة وظيفية من حركة الملاك لشركات تابعة لوزارة النفط.

وتضمن كتاب دائرة الموازنة الى وزارة النفط قيام الوزارة بالمصادقة على مفردات ملاك كل شركة عامة تابعة لها لعام 2020 متضمنة الشواغر عند المصادقة وتعديلها وفق متطلبات تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019.

وطلبت دائرة الموازنة من وزارة النفط تزويدها بالدرجات المطلوب استحداثها لكل من شركة نفط ذي قار وشركة تعبئة وخدمات الغاز وشركة الاستكشافات النفطية ومركز البحث والتطوير النفطي.

وأشارت دائرة الموازنة الى أنه “بالنسبة لمعهد التدريب النفطي يتطلب اعلامها بالدرجة والعنوان الوظيفي المطلوب استحداثه وضمن أي موازنة تخطيطية تدرج نفقاتها لعدم وجود موازنة تخطيطية للمعهد ليتسنى لها استحصال موافقة وزير المالية على استحداث الدرجات”.

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