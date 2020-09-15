الرافدين يمنح سلفة ٢٥ مليون دينار للموطنة رواتبهم وحاملي الماستر كارد

2020/09/15 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين ، منح سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد.وقال المصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إن “الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على مصرفنا يتم منحهم سلفة ٢٥ مليون دينار”.وأشار إلى أن “التقديم على السلفة الكتروني، واستلامها بمدة قياسية […]

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