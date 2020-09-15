2020/09/15 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت القبض على (5) متهمين مطلوبين للعدالة في قضاء الكحلاء بميسان.وقالت الدائرة في بيان ان" مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء تمكن من القاء القبض على (5)متهمين مطلوبين للعدالة وفق المادة ٤٣٠ .مشيرة إلى" إحالة المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليآ./انتهى

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