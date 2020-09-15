احلام اللامي : اغلب الكتل تتخذ الترشيحات المستقلة شعارات في وقت الازمات

2020/09/15 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت نقيب المحامين السابق احلام اللامي ان اغلب الكتل تتخذ الترشيحات المستقلة شعارات في وقت الازمات .وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الكل يعلم ان اغلب الكتل لاتؤمن بالترشيحات المستقلة فهي تتخذها شعارات في وقت الأزمات واللقاءات لكن سرعان ما تتنصل عن هذه الشعارات لتحرقها امام مصلحة احزابها.واضافت اللامي ان : الدليل على ذلك الترشيحات الاخيرة فالكاظمي ملزم بأجراء تغييرات لكنه يعلم علم اليقين ان اي تغيير لايمكن تمريره دون توافق .واوضحت ان : الحال سيبقى على ماهو عليه الى ان يحصل التغيير بالعملية السياسية في الانتخابات المقبلة ./انتهى3

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