ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العام 2020

2020/09/15 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تصدر قائد نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العام 2020 وفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية.وذكرت المجلة التي تتابع أحجام ثروات الأغنياء في العالم، أن النجم الأرجنتيني، هو اللاعب الأعلى أجرا في العام 2020، حيث من المقرر أن يكسب 126 مليون دولار، مقسمة بين راتبه البالغ 92 مليون دولار، […]

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