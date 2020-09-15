وسائل إعلام لبنانية: حريق في الحي التجاري بوسط بيروت

2020/09/15 | 10:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام لبنانية إن حريقا نشب في الحي التجاري بوسط بيروت يوم الثلاثاء.وذكرت قناة الجديد أن النيران اشتعلت في مبنى معروف من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد.والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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