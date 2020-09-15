2020/09/15 | 10:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت لجنة الطاقة النيابية عزم وزارة النفط اجراء جولة تراخيص لاستثمار الحقول المشتركة مع كل من دولتي الكويت وايران خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، صادق السليطي ،إن “اللجنة حثت الوزارة بضرورة المضي بجولة تراخيص لاستثمار الحقول المشتركة مع البلدين الجارين”، وفقاً لصحيفة “الصباح” الرسمية.

واضاف: “التأخر في استثمار الحقول قد يضيع الكثير من الخزين لصالح دول الجوار”، مؤكداً ان “الدولتين قامتا في وقت سابق باستثمار تلك الحقول من خلال شركات استخدمت احدث الطرق التكنولوجية”.

وبين أن “جولة التراخيص كان يجب ان تمضي خلال الاعوام الماضية، وجرى التأكيد على أهمية الاسراع بانطلاقها في الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارة، وأن يكون هنالك حوار جدي وفني وسيادي بين العراق والكويت وايران لحفظ حقوق جميع الدول”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق “قلق” من إفراغ حقول نفطية من قبل جهتين ويتحرك لضمان حصته.. هل سيصل متأخرًا؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق “قلق” من إفراغ حقول نفطية من قبل جهتين ويتحرك لضمان حصته.. هل سيصل متأخرًا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).