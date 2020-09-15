رئيس “فيفا” يتعهد بعدم تكرار وقائع الفساد

2020/09/15 | 10:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الإثنين، أن منظمته تغيرت تحت قيادته، متعهداً بألا “تحدث أبداً” وقائع فساد في كرة القدم، وذلك خلال توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم بحق الشباب عن طريق الرياضة.

وقال إنفانتينو “انتقلنا من منظمة تخدم نفسها تتبخر فيها مئات الملايين من الدولارات، إلى مؤسسة تمتلك إثباتاً على كل يورو أو دولار أو فرنك سويسري”.

واعترف رئيس “فيفا”، الذي يجرى التحقيق معه في سويسرا على خلفية لقاءات بالنائب العام السابق في هذه الدولة ضمن التحقيقات حول شبكة فساد في الاتحاد، بأن المنظمة وكرة القدم بشكل عام تضررت كثيراً جراء وقائع الفساد.

وأضاف “أقولها بكل وضوح، لن يكن هناك مزيداً من الفساد في كرة القدم.



تجاوزنا ذلك، وانتهى الأمر.



دخلنا مرحلة جديدة”.

وتابع “سنعيش هذه الوثيقة ونعيشها يومياً”، عقب التوقيع مع الأمينة العامة للوكالة الأممية، المصرية غادة والي.

من جانبها، أثنت الدبلوماسية المصرية على التزام “فيفا” باستخدام تأثير ونفوذ كرة القدم لمواجهة الجريمة وتوجيه رسالة إيجابية للشباب.

وصرحت والي “تتجسد أسمى قيمنا في الرياضة”، مذكرة بأهمية كرة القدم الهائلة بالنسبة للاقتصاد، لا سيما في إطار انعدام الأمن نتيجة جائحة كورونا.

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