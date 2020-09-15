البعيجي:حماية المنتج الوطني وحدود كردستان مفتوحة هو ضحك على الذقون

2020/09/15 | 10:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعتبرت لجنة الزراعة النيابية ، ان الحديث عن حماية المنتج الوطني ضحك على الذقون، لافتة الى ان السيطرة على منافذ الاقليم هو كفيل بحماية المنتج الوطني.وقال نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “الحديث عن حماية المنتج الوطني والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان مفتوحة […]

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