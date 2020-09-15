البروفيسور : حوالي 60% من الأشخاص الذين يعانون من قصور كلوي

2020/09/15 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف البروفيسور يفغيني شيلوف، أخصائي أمراض الكلى، أن حوالي 60% من الأشخاص الذين يعانون من قصور كلوي، يتعرضون للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وأشار البروفيسور، إلى أن تورم اليدين والساقين والوجه، وارتفاع مستوى ضغط الدم هي أعراض للقصور الكلوي الحاد.والأشخاص الذين يعانون من هذا المرض لا يموتون بسبب هذا المرض في الوقت […]

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