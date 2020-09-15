الحشد الشعبي يطلق عملية ’الفتح المبين’ في الأنبار

2020/09/15 | 10:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، إنطلاق عمليات ’الفتح المبين’ لليوم الثالث على التوالي، في محافظة الأنبار.



وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2020)، إنه "شهدت العملية تدمير (3) مضافات لداعش والتي كانت تحتوي على كميات كبيرة من العبوات والاحزمة الناسفة اضافة الى العثور على مستمسكات ثبوتية وارقام عجلات تستخدم لتنقل عجلاتهم وأيهام القوات الامنية".

واضاف مصلح ان "عملية الفتح المُبين قطعت خط امداد داعش وكشفت طرق نيسمية كان يستخدمها التنظيم للتنقل في الصحراء"، مؤكدا ان "اليوم الثالث سيشهد تمشيط مساحات كبيرة من الصحراء ودهم وتفتيش عدد من القرى والاودية لضمان أمن واستقرار محافظة الانبار".

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