التربية تنفي تسريب اسئلة امتحانات مادة الرياضات

2020/09/15 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..نفت وزارة التربية ، الأنباء التي تحدثت عن تسريب اسئلة امتحانات مادة الرياضات مشيرة إلى أن العملية الامتحانية تسير بشكل سلسل وطبيعي.وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية مؤشرات تبين وجود تسريب […]

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