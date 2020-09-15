2020/09/15 | 10:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أفاد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني اللبناني جورج أبو موسى، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى تجاري قيد الانشاء وسط العاصمة بيروت، ولم تعرف بعد أسباب الحريق.





وكان الحريق اندلع صباحا في المكان، وهرعت على الفور سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعملت على إخماده.

والمبنى المحترق لشركة AISHTI، يتمتع التصميم بخطوط المصممة الراحلة زها حديد الانسيابية، وهو من آخر تصميماتها.

وتصميم المبنى المحترق يسمح بالاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار، وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار تقريباً، وكان ينتظر أن تنتهي الأعمال من المشروع الضخم قريباً.

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. النيران تحرق آخر تصميمات زها حديد في عاصمة عربية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. النيران تحرق آخر تصميمات زها حديد في عاصمة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).