صممته زها حديد قبل وفاتها.. اندلاع حريق بمبنى تجاري كبير وسط بيروت (فيديو)

2020/09/15 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

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اندلاع حريق بمجمع وسط بيروت

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اندلع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، من دون أن تعرف الأسباب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، 15 أيلول 2020، فيديو للمبنى المحترق، وسمع صوت سيارات الدفاع المدني، الذي أعلن بدوره السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه في المجمع التجاري في وسط بيروت، ولم تعرف أسباب الحريق.

وبحسب معلومات فأن المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، ومن تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، ويعتبر من آخر تصميماتها، وقد وصلت ميزانية تصميم المشروع الذي لم تنته أعمال البناء فيه بعد، إلى 40 مليون دولار أميركي .

وعلق بعض النشطاء بشأن هذا الحريق محملين الطبقة السياسية الحاكمة المسؤولية، لاسيما أنه لم يمر أسبوع على اندلاع حريق في مرفأ بيروت، مكان وقوع الانفجار الذي هز العاصمة وحولها إلى مدينة منكوبة، في 4 آب الماضي.

اندلاع حريق في وسط بيروت الآن pic.twitter.com/vvkCpQArvd

— Alaa Arakji علاء عرقجي 🇱🇧 (@AlaaArakji) September 15, 2020

احد اجمل المشاريع في بيروت يحترق هل الصدف.

الم تكن أعمال التلحيم موجودة قبلا لماذا لم تحصل الحرائق من قبل.

فتشوا عن الأيادي الحمقاء الخبيثة اللئيمة.

القصة مش حريق في شي اكبر من هيك.pic.twitter.com/NRGkqN3FgP

— الشهيد علي شعيب🇱🇧خليل🇱🇧 (@Khal19111) September 15, 2020 ر.إ

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