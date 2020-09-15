التربية تحضر لخبر 'سار' يخص طلبة الدراسة الاعدادية وتنفي شائعات

2020/09/15 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، عن نيتها اعتماد دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي، مراعاة لوضع الطلبة غير الممتحنين والراسبين وتأثير جائحة كورونا في العملية التربوية، بينما نفت تسريب اسئلة مادة الرياضيات للفرع الاحيائي.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة الدكتور هيثم العزاوي في تصريح رسمي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 ايلول 2020) إن "الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اية مؤشرات تبين وجود تسريب لاسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع الاحيائي".

بدوره، بين مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي ان المديرية تعمل على متابعة المراكز الامتحانية من الساعة الخامسة صباحا لغاية اكمال الطلبة للامتحان المقرر وارسال الدفاتر الامتحانية الى مركز الفحص".

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