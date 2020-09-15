الصدر مغرداً حول التغييرات التي اجراها الكاظمي: خاب أملنا، وعدنا لتحكم الفاسدين

2020/09/15 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي على التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الدرجات الوظيفية الخاصة بالقول: خاب أملنا، مضيفاً أنه عدنا لتحكم الفاسدين.وقال العراقي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إنه “خاب … Readmore

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