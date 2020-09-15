مصرف الرافدين يطلق سلفة الـ25 مليون دينار للموظفين ومنحها خلال اسبوع واحد

2020/09/15 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، (15 أيلول 2020)، عن إطلاق سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنحها خلال أقل من أسبوع.وأفاد المصرف في بيان ب “منح سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد”.… Readmore

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