عضو بالطاقة النيابية يحذر من استغلال إيران والكويت للآبار المشتركة ويدعو لتوقيع جولة تراخيص

2020/09/15 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حذر صادق السليطي، عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، من استغلال إيران والكويت للآبار المشتركة، فيما دعا إلى توقيع جولة تراخيص.

وقال السليطي في تصريح صحفي، إن "اللجنة حثت الوزارة بضرورة المضي بجولة تراخيص لاستثمار الحقول المشتركة مع البلدين الجارين"، مشيراً إلى أن "التأخر في استثمار الحقول قد يضيع الكثير من الخزين لصالح دول الجوار".

وأكد، أن "الدولتين قامتا في وقت سابق باستثمار تلك الحقول من خلال شركات استخدمت أحدث الطرق التكنولوجية في سحبه"، مبيناً أن "جولة التراخيص كان يجب أن تمضي خلال الاعوام الماضية".وتابع قائلاً: "جرى التأكيد على أهمية الاسراع بانطلاقها (جولة التراخيص) في الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارة، وأن يكون هناك حوار جدي وفني وسيادي بين العراق والكويت وإيران، لحفظ حقوق جميع الدول".

ويتشارك العراق وإيران والكويت بحقول نفطية مشتركة، وقد طورت إيران في وقت سابق، حقلاً مشتركاً مع العراق، ساعيةً لرفع إنتاجية الحقل النفطي.

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