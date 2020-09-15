عمليات أمنية لاعتقال متعاطي ومروجي المخدرات بديالى.. والحكم على عدد منهم

2020/09/15 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أصدرت محكمة جنايات ديالى وجنح بعقوبة، اليوم الثلاثاء، احكاماً بحق خمسة من المدانين بقضايا حيازة وترويج المواد المخدرة.

وذكرت السلطة القضائية في ديالى ببيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تكثيف الجهود الامنية لقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة وتقديمهم للعدالة من خلال التعاون المشترك بين قيادة شرطة ديالى والسلطة القضائية في المحافظة من اجل تقديم المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وأضافت، "حيث اصدرت محكمة جنايات ديالى ومحكمة جنح بعقوبة احكاماً بحق (5) من المدانين بقضايا حيازة وترويج المواد المخدرة حكماً بالسجن لسنوات مختلفة وفرض غرامات مالية بحقهم".

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